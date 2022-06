Fernando Ferreira termina a carreira de jogador aos 35 anos, assumindo as funções de coordenador de equipa no Académico de Viseu, o primeiro e último clube que representou antes de pendurar as chuteiras.

Natural de Viseu, o médio iniciou o seu percurso no Académico, antes de passar para a formação do Sporting, sagrando-se campeão de juniores na temporada 2004/05.

Entre os vários clubes em que jogou, destaque para a passagem pelo Belenenses, em que contribuiu para o título da II Liga, na época 2012/13.

Igualmente confirmada nesta segunda-feira pela SAD do clube beirão foi a chegada de Marco Costa, para assumir o cargo de diretor de operações.

Natural de Viseu, licenciado em Educação Física com pós-graduação em Gestão Desportiva, assume na estrutura do Académico de Viseu funções que já assumiu no União da Madeira e também no Marítimo