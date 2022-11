O primeiro-ministro, António Costa, destacou este sábado a «magia» de Fernando Gomes em campo, numa reação poucas horas depois da morte do “bibota”.

«Recordaremos sempre a magia de Fernando Gomes em campo. Perdeu hoje, tristemente, a última batalha. As minhas sentidas condolências à sua família, ao FC Porto e a todos os admiradores do inesquecível bibota», pode ler-se, numa mensagem através da rede social Twitter.

O funeral do antigo goleador Fernando Gomes, que morreu este sábado aos 66 anos, vítima de doença prolongada, realiza-se no domingo, no Porto, pelas 15 horas, na Igreja das Antas.