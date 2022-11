Em nota de pesar publicada no site oficial, o Benfica expressa condolências pela morte de Fernando Gomes, aos 66 anos.

«O Sport Lisboa e Benfica expressa condolências pelo falecimento de Fernando Gomes, uma das figuras maiores do futebol português, desaparecido hoje aos 66 anos. Neste momento de pesar, o Sport Lisboa e Benfica endereça a amigos e familiares de Fernando Gomes o mais sentidos pêsames», refere a nota.

Fernando Gomes, uma das maiores figuras do futebol português, e em particular do FC Porto, morreu neste sábado, aos 66 anos. Lutava há três anos contra um cancro no pâncreas.