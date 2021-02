A decisão do número de títulos do Sporting ficará definida até final do ano. Essa é, pelo menos, a expectativa do presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

«A direção da FPF tomou a decisão de criar uma comissão técnica independente para estudar a categorização das competições. Aguardamos pela conclusão desse estudo para levá-lo à Assembleia Geral, que o apreciará. Espero que isso possa acontecer até final deste ano. É um tema no qual não votarei e que, como sabem, aconteceu umas décadas antes de eu ter chegado à FPF. Mas o Sporting e todos os outros clubes merecem que a Assembleia Geral, suportada pelos pareceres académicos, tome uma decisão», refere Fernando Gomes, em entrevista ao Record.

O lider federativo adiantou ainda que o Portugal-Azerbaijão, jogo de apuramento para o Mundial, que está agendado para 24 de março, no Estádio José Alvalade, pode ter de ser disputado noutro país.

«Se fosse hoje, esse jogo não poderia efetuar-se em Portugal. Há limitações para a libertação de jogadores, nomeadamente da Inglaterra e da Alemanha, que obrigam a que, no retorno da Seleção, esses jogadores tenham um período de quarentena superior a cinco dias. Nessas circunstâncias os clubes não são obrigados a libertar os jogadores para as seleções. Logo, estamos a trabalhar em planos alternativos para que esse jogo seja fora de Portugal. À data de hoje, face às regras existentes, se quiséssemos ter jogadores que atuam nesses países teríamos de jogar com o Azerbaijão fora do país», explicou Fernado Gomes, remetendo uma decisão definitiva para a primeira semana de março.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol falou ainda de Cristiano Ronaldo, e foi confrontado com o legado que o capitão da Seleção vai deixar quando encerrar a carreira, mas Fernando Gomes está convencido de que nem terá de lidar com essa questão: «Ele tem 36, estamos em 2021 e eu só vou cá ficar até 2024. Acho que ele vai sair depois de mim.»