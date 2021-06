O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte do antigo guarda-redes Neno, que deixa um «legado quase incomparável».

«Personalidade tão generosa nos afetos, deixa um legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade», referiu, numa mensagem publicada no site oficial do organismo.

Fernando Gomes lamentou «profundamente o desaparecimento tão precoce do Neno, uma personalidade incontornável na história do futebol português, quer pela sua grande carreira no campo, quer, principalmente, pelo seu enorme valor humano».



Neno, antigo internacional português, faleceu na noite da última quinta-feira, aos 59 anos.