A Federação Portuguesa de Futebol, pelo presidente Fernando Gomes, lamentou a morte de Fernando Gomes, o Bibota que faleceu este sábado aos 66 anos.

Numa nota publicada no site oficial da FPF, o dirigente realçou a carreira do antigo avançado, internacional por Portugal em 47 ocasiões, com 13 golos marcados.

O comunicado divulgado pela FPF:

«É com profunda tristeza que lamento o desaparecimento de Fernando Gomes, antigo futebolista internacional e referência incontornável do FC Porto

Gomes foi ao longo do seu trajeto de jogador sinónimo de elegância, classe e golos. Fez do golo o seu alimento sendo consagrado rei da europa por duas vezes, conquistando duas Botas de Ouro em 1983 e 1985.



Campeão europeu e do mundo em representação do FC Porto - o seu clube de coração - Gomes terminou a sua carreira de jogador no Sporting sempre com o mesmo faro pelo golo.



Representou sempre com enorme brio a Seleção Nacional por 47 vezes, marcando 13 golos, estando presente no regresso de Portugal aos grandes palcos internacionais em França, no Europeu de 1984, e no México, no Mundial de 1986.



Deixou-nos hoje, demasiado cedo, depois de ter enfrentado com coragem e grande dignidade a doença que acabaria por o vitimar.



Deixa à sua família um legado de seriedade, honradez e determinação na forma como preencheu a sua vida.



Aos familiares e amigos deixo uma palavra do conforto possível.



Ao FC Porto e a todos os seus adeptos endereço uma mensagem de solidariedade.»