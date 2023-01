A Federação Portuguesa de Futebol divulgou, através do seu site oficial, uma mensagem de ano novo do presidente Fernando Gomes.

Na nota oficial, o dirigente traça planos para o novo ano e não só, chegando a abordar a possível organização do Campeonato do Mundo de 2030 por parte de Portugal, Espanha e Ucrânia.

«Claro que neste arranque do ano ambicionamos que 2023 nos traga uma participação inédita numa fase final de um Mundial feminino, os títulos europeus de sub-21, de sub-19, de sub-17 e já agora ter a mesma consagração no futsal feminino e no escalão sub-19. Que o novo ano nos traga também conquistas mundiais e europeias no futebol de praia e garantir a defesa do nosso título no Campeonato do Mundo de futsal além da qualificação da Seleção A para o Euro’2024 de futebol», pode ler-se.

«Mas o nosso horizonte vai para além dos próximos 365 dias. Olhamos para 2030 como um marco onde a FPF, independentemente da sua liderança, tenha concretizado as metas de um plano estratégico que já está em curso e que um País próspero possa, então, acolher pela primeira vez uma edição do Campeonato do Mundo», acrescenta Fernando Gomes.