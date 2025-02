A Alameda a que vai dar nome o antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, em Oeiras, vai ser inaugurada na próxima sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

A cerimónia de inauguração da Alameda Dr. Fernando Gomes está agendada para as 12 horas, no arruamento com início na Avenida das Seleções, em frente à entrada da Cidade do Futebol.

A intenção de atribuir o nome de Fernando Gomes ao arruamento tinha sido anunciada pela Câmara Municipal de Oeiras em novembro de 2024, altura da inauguração da FPF Arena Portugal.

A proposta, apresentada a 20 de janeiro, pela Divisão de Gestão Administrativa do Licenciamento Urbanístico da Câmara de Oeiras, foi aprovada em reunião de câmara, a 5 de fevereiro.

Fernando Gomes é, recorde-se, candidato ao Comité Olímpico de Portugal.