Pedro Proença agradeceu, este sábado, o apoio de Fernando Gomes nas eleições para o Comité Executivo da UEFA, acabando por elogiar o trabalho do antecessor na presidência da Federação Portuguesa de Futebol. O problema é que Fernando Gomes garante que não apoia ninguém nas eleições da UEFA.

Mas por partes.

Em declarações prestadas à margem de uma cerimónia na Associação de Futebol do Porto, Pedro Proença referiu-se ao apoio do anterior presidente da Federação na corrida a um lugar no Comité Executivo.

«Estamos muito satisfeitos com o apoio do dr. Fernando Gomes. Quero dizer que o dr. Fernando Gomes tem feito um trabalho exemplar no apoio à minha candidatura ao Comité Executivo da UEFA. O apoio que já foi consagrado, no que me diz respeito, a mim e à FPF, dizendo às 55 federações internacionais do apoio do dr. Fernando Gomes. Estamos muito satisfeitos», referiu Pedro Proença.

Recorde-se que numa carta enviada às 55 federações que compõem a UEFA, o atugal presidente da Federação referiu referiu ser um prazer contar com o apoio de Fernando Gomes.

«Neste espírito de total harmonia e partilha de um objetivo comum, depois de apoiar a candidatura do Sr. Fernando Gomes ao Comité Olímpico de Portugal, é com o maior prazer que recebo o apoio total do Sr. Fernando

Gomes para a minha candidatura ao Comité Executivo da UEFA», escreveu.

Ora contactado pelo Maisfutebol, Fernando Gomes colocou-se de parte de qualquer ato eleitoral da UEFA.

«Vi com surpresa as declarações do presidente da FPF», referiu Fernando Gomes, acrescentando que a única coisa que fez foi indicar o nome de Proença para o Comité Executivo da UEFA quando ainda estava na Federação, adiantando o sucessor era o único português que podia assumir aquele cargo.

«Tirando a apresentação de Pedro Proença como candidato, efetuada pela Direção a que presidi, não declarei qualquer apoio nem tenciono intervir no processo eleitoral, como é do conhecimento do presidente da FPF. O meu percurso no futebol terminou. A minha vida é o Comité Olímpico de Portugal.»