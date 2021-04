O FC Porto vai reembolsar os empréstimos obrigacionistas num total de 70 milhões de euros (dois de 35ME) até junho, confirmou esta segunda-feira o administrador da SAD do FC Porto, Fernando Gomes, em conferência de imprensa.

«Nos próximos dias, nos primeiros dias do mês de maio, vamos pagar 35 milhões. Pagamos primeiro e depois vamos ao mercado lançar um novo empréstimo obrigacionista, com uma taxa de juro que vai ser incrementada. Vai ter uma espécie de compensação para os que aguentaram mais um ano este empréstimo obrigacionista e lançamos um empréstimo de substituição por mais três anos. Isto acontecerá nos primeiros dias de maio. Não posso dizer exatamente a data, porque a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está neste momento a aprovar o prospeto e saberemos dentro de dias», afirmou Fernando Gomes, no Estádio do Dragão.

Segundo o administrador, que detém a pasta financeira, a SAD dos azuis e brancos está a tentar que a taxa de juro de 4,25 por cento suba para 4,75 por cento.

«O que gostaríamos é que subisse de 4,25 para 4,75. É o nosso desejo, mas temos de esperar que a CMVM aprove o prospeto. Depois, temos um outro empréstimo obrigacionista que se vence em junho e vamos repetir a operação. Esperamos e desejamos que esta corra bem, a seguir pagamos os outros 35 e vamos ao mercado, em julho, fazer um novo lançamento. Este é feito agora no mês de maio e, depois, esperamos que isto corra tudo bem, para ir ao mercado de novo pagar os outros 35 [milhões de euros] e colocar mais 35 milhões. Os empréstimos obrigacionistas totais do FC Porto são, neste momento, 70 milhões e queremos que se mantenham, em duas tranches de 35 milhões», referiu Fernando Gomes.

«O que acontece é que, por via do adiamento de um ano, temos eles a coincidirem em datas, o que vamos fazer é um deles não será de três anos, mas de dois anos e meio, para fazer com que não coincidam», disse, ainda.

Note-se que um dos empréstimos obrigacionistas vencia a 9 de junho de 2020, mas a SAD do FC Porto, em assembleia com os obrigacionistas, conseguiu adiar o reembolso para 9 de junho de 2021.