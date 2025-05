Fernando Madureira vai continua em prisão preventiva, decidiu esta sexta-feira a juíza do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

Recorde-se que ontem, quinta-feira, o advogado do antigo líder dos Super Dragões tinha solicitado o o desagravamento da medida coativa, que considera «desajustada» face ao fim do período de produção de prova pelo Ministério Público.

Nesse sentido, a defesa de Fernando Madureira defendia a libertação do arguido e a possibilidade de contactos com a mulher, Sandra Madureira, podendo continuar proibido de contactar com os outros arguidos.

«O comportamento de Fernando Madureira jamais se revelou um problema para o tribunal. A liberdade de Fernando Madureira não constitui qualquer perigo», garantiu.

O Ministério Público, por outro lado, defendia a manutenção da medida de coação mais grave. A juíza foi de encontro a este pedido do Ministério Público e decidiu pela manutenção da prisão preventiva.

O julgamento da Operação Pretoriano é retomado na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, dia em que está previsto começas as audições das testemunhas de defesa.