Domingos Castro recorda Fernando Mamede: «Recebi a notícia como uma bomba»
Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo fala sobre um dos seus «ídolos», que faleceu aos 74 anos
Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo fala sobre um dos seus «ídolos», que faleceu aos 74 anos
Domingos Castro recorda Fernando Mamede como um dos «melhores do mundo de todos os tempos» e acima de tudo um dos seus «ídolos» no atletismo, a par de Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro.
O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) diz ter recebido a notícia da morte do antigo detentor do recorde mundial dos 10 mil metros como uma «bomba» e revela ter recebido um pedido de ajuda há uns meses, tendo disponibilizado a equipa médica da federação para ir a casa de Fernando Mamede.
«Recebi a notícia como uma bomba, não estava à espera. Como companheiro, colega de equipa, era um grande homem. Treinámos durante muitos anos juntos, duas vezes por dia, todos os dias. Há poucos meses eu recebi um apelo de ajuda e disponibilizei a equipa médica da federação para ir à casa do Mamede, foram, fizeram o que podiam, o que deixaram fazer», refere.
«Mamede, Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, são o máximo da nossa modalidade. Dificilmente - e oxalá que sim - haverá atletas comparáveis com eles. Daí que, para mim, o Mamede foi dos melhores do mundo de todos os tempos. Agora, imagine se ele não tivesse os problemas que ele teve onde é que poderia ter chegado ainda mais», acrescenta Domingos Castro.
Recorde-se que o velório de Fernando Mamede realiza-se esta quinta-feira no Cemitério de Carnide, por volta das 17h.