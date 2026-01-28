Domingos Castro recorda Fernando Mamede como um dos «melhores do mundo de todos os tempos» e acima de tudo um dos seus «ídolos» no atletismo, a par de Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro.

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) diz ter recebido a notícia da morte do antigo detentor do recorde mundial dos 10 mil metros como uma «bomba» e revela ter recebido um pedido de ajuda há uns meses, tendo disponibilizado a equipa médica da federação para ir a casa de Fernando Mamede.

«Recebi a notícia como uma bomba, não estava à espera. Como companheiro, colega de equipa, era um grande homem. Treinámos durante muitos anos juntos, duas vezes por dia, todos os dias. Há poucos meses eu recebi um apelo de ajuda e disponibilizei a equipa médica da federação para ir à casa do Mamede, foram, fizeram o que podiam, o que deixaram fazer», refere.

«Mamede, Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, são o máximo da nossa modalidade. Dificilmente - e oxalá que sim - haverá atletas comparáveis com eles. Daí que, para mim, o Mamede foi dos melhores do mundo de todos os tempos. Agora, imagine se ele não tivesse os problemas que ele teve onde é que poderia ter chegado ainda mais», acrescenta Domingos Castro.

Recorde-se que o velório de Fernando Mamede realiza-se esta quinta-feira no Cemitério de Carnide, por volta das 17h.