O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, voltou a manifestar-se contra a ideia de políticos assumirem cargos em órgãos de clubes.

O autarca já tinha declarado que discorda da situação e, nesta segunda-feira, voltou a fazê-lo nas redes sociais.

«Já havia tornada pública, e agora repito, a minha discordância com o facto de altos responsáveis em funções públicas - sejam políticos, magistrados ou outros - assumirem lugar em órgãos de clubes desportivos», escreveu Medina.

No domingo, os presidentes das câmaras do Porto, Rui Moreira, e Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, foram eleitos para o Conselho Superior do FC Porto, num sufrágio que reelegeu Pinto da Costa para a direção azul e branca. «Não julgo naturalmente quem o faz, mas pessoalmente não considero adequado e não o faria», explicou ainda Medina na publicação.

Refira-se que o autarca, que nasceu no Porto e sucedeu a António Costa na presidência do município lisboeta, fez a publicação depois de ter sido noticiado que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o iria convidar a integrar um novo órgão do clube da Luz, nas eleições de outubro.

Em comunicado, o dirigente encarnado negou as duas situações - o convite a Medina e a criação de um Conselho Estratégico -, algo que Fernando Medina também fez.

«Os lisboetas e a cidade de Lisboa merecem e exigem o meu compromisso e empenho total para o cargo que fui eleito de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Tem sido sempre assim e assim será», referiu o autarca, que concluiu: «Por último, quero rejeitar a insistência em notícias deste tipo, que procuram utilizar o facto de ser, como é público, adepto e sócio do Benfica para alimentar polémicas sobre acumulação de funções que já claramente rejeitei.»