Fernando Pimenta recorreu esta segunda-feira às redes sociais para partilhar uma nota de pesar pela morte do seu avô, Avelino Rodrigues Fernandes, horas depois de ter-se sagrado campeão do mundo de short race e campeão do mundo de K2 maratonas, neste caso na companhia de José Ramalho, em Ponte de Lima.

«Obrigado Avô. Triste e uma grande dor pela tua partida, feliz pela tua vida, por saber que no dia antes estavas super orgulhoso pelo Título Mundial e que te tinha dado mais esta alegria. Voltaremos a estar juntos», escreveu o canoísta.

O funeral do avô de Fernando Pimenta realiza-se nesta segunda-feira, pelas 17h00, na Ribeira (Ponte de Lima).