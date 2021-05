A Seleção Nacional voltou a treinar este sábado na Cidade do Futebol antes do primeiro dia de folga neste arranque da preparação para o Euro2020. Fernando Santos voltou a contar com os mesmos 21 jogadores, num grupo que só vai receber «reforços», neste caso de Bruno Fernandes, a partir de dia 2 de junho.

Mais um treino com todos os 21 disponíveis aptos. Nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso na Cidade do Futebol, os jogadores fizeram um rápido aquecimento e partiram de imediato para os exercícios com bola, repetindo mesmo exercício da véspera, com uma linha defensiva de quatro, reforçada com dois médios, a «ensaiar» saídas de bola perante uma forte oposição.

Este domingo, os internacionais portugueses vão ter o dia livre e regressam, depois ao trabalho, na segunda-feira. Bruno Fernandes, que jogou a final da Liga Europa, deve integrar o grupo a partir da próxima quarta-feira. Depois ficam ainda a faltar Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que jogam esta noite a final da Liga dos Campeões, além de Gonçalo Guedes que está em isolamento, depois de um caso positivo de covid-19.