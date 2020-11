Portugal vai defrontar Andorra nesta quarta-feira, em encontro particular, e Fernando Santos garante que Cristiano Ronaldo está disponível para jogar, se for essa a decisão do selecionador nacional.

Ronaldo foi substituído no empate da Juventus frente à Lázio, no domingo, com o técnico Andrea Pirlo a falar de um problema no tornozelo do jogador, mas Fernando Santos explica que o avançado não apresentou queixas na seleção.

«Fez o treino todo com os companheiros. Não apresentou nenhuma queixa. Aliás, já sabia desde domingo que ele não tinha nenhuma queixa. Se eu entender, está cá para disputar qualquer um dos três jogos», começou por dizer.

Cristiano Ronaldo pode tornar-se o jogador com mais golos ao serviço das seleções nacionais e Fernando Santos foi confrontado com o tema. O particular com Andorra seria um bom momento para melhorar o registo do capitão?

«Se me dissessem que ele amanhã marcava dez golos, se calhar dava o jeito e ficava já despachado. Mas isto não funciona assim. O Cristiano quer jogar todos os jogos, todos os minutos, todos os segundos. Felizmente, hoje em dia os jogadores vêm para aqui com uma alegria enorme e todos eles às vezes têm de comer umas iscas, porque todos têm uma enorme vontade de jogar. Se tivesse de decidir por aí, acho que tinham de jogar os 25», salientou o selecionador.