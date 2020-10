Jorge Jesus fez uma profecia há dias de que a futura dupla de centrais da seleção nacional seria formada por Rúben Dias e Rúben Semedo.

Com os dois à disposição na véspera do jogo particular de Portugal frente à seleção espanhola, Fernando Santos recusou-se a comentar aquilo que foi dito pelo treinador do Benfica.

«Tenho um enorme respeito pelo meu amigo Jorge, mas isso é a opinião dele, que eu respeito. Mas não vou fazer comentários sobre o que disse o grande amigo meu. Nem sequer como treinador eu faço. Ele deu a opinião dele e eu respeito», disse apenas.