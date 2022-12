Minutos após o anúncio oficial da saída de Fernando Santos da Seleção Nacional, Pepe deixou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao técnico com que trabalho ao longo dos últimos oito anos.

«Obrigado pelo trabalho, pela liderança, pelo compromisso. Pelas alegrias e vitórias ao longo destes anos. Obrigado por servir de forma exímia o futebol português e Portugal. O seu nome fica marcado na história do futebol português. Obrigado também a toda a equipa técnica por estes anos de partilha», referiu.

Pepe fez parte dos dois títulos que Portugal conquistou com Fernando Santos: o Euro 2016 e a Liga das Nações, em 2019. Das 133 internacionalizações do defesa do FC Porto pela Seleção Nacional, 72 foram Fernando Santos.