Rúben Semedo foi multado pelo Olympiakos por ter participado numa festa com 30 pessoas, violando assim as restrições impostas devido à covid-19. Confrontado com o tema, Fernando Santos não se mostrou preocupado, salientando que o jogador português já esteve infetado.

«É um jogador que já teve covid-19 e segundo as regras da UEFA está dispensado dos testes. O resto é um problema lá do Olympiakos, não me diz respeito, obviamente», salientou o selecionador, em conferência de imprensa.

Para evitar os sobressaltos da última convocatória, com diagnósticos positivos de covid-19 no seio da seleção nacional, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu alterar as rotinas: «A diferença é que na última convocatória, nós aceitamos o protoloco UEFA. Chamamos jogadores para um treino na segunda-feira tendo como base os testes realizados nos clubes. Deram negativo nos clubes mas entretanto chegaram aqui a testaram positivo.»

«Desta vez, resolvemos que não haveria treino, fizemos todos testes às 22h00, eram 7h30 quando recebi um telefonema a dizer que estavam todos negativos e fomos todos alegres para o treino», explicou Fernando Santos.