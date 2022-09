Fernando Santos repudiou nesta quinta-feira o ataque ao carro no qual seguiam a esposa e dois filhos de Sérgio Conceição após o FC Porto-Club Brugge, jogo que os dragões perderam por 4-0.

«É uma má imagem para tudo. Não é só para o futebol português: é para a sociedade portuguesa! Estas coisas não podem acontecer, isto está a ficar um mundo de malucos», notou o selecionador nacional à margem do anúncio dos jogadores convocados para os jogos da Liga das Nações com a Rep. Checa e a Espanha.

Fernando Santos revelou ter falado com Sérgio Conceição, que treinou no PAOK entre 2007/08 e 2009/10, após o episódio ocorrido à saída do Estádio do Dragão «Tenho uma relação de amizade com ele, mas fá-lo-ia com qualquer outra pessoa, fosse treinador, jogador ou qualquer outra pessoa fora do futebol. Estes atos são completamente reprováveis e quem os fez deve ser castigado.»