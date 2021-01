Fernando Torres surpreendeu os adeptos com um vídeo publicitário divulgado na terça-feira. O espanhol de 36 anos terminou a carreira em 2019 e apresentou-se com uma envergadura física que contrasta com a silhueta que lhe era reconhecida enquanto jogava futebol.



El Niño é apenas o exemplo mais recente de uma série de jogadores e ex-jogadores que ganham músculos de forma considerável ao longo dos anos, por vezes com diferenças gritantes entre o antes e o depois.



Adama Traoré, Nani, Cristiano Ronaldo ou Gotetzka são outros membros deste grupo particular.



