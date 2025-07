Fernando Varela anunciou o fim da carreira enquanto futebolista. Na última temporada, o defesa central de 37 anos representou o Alverca, que garantiu a subida à Liga. Varela foi opção em 33 jogos, somando três golos e uma assistência.

Deu os primeiros passos no Assoc. Torre, clube de Cascais, e fez carreira por vários clubes: Estoril Praia, Trofense, Feirense, Steaua Bucareste, PAOK, Casa Pia AC e, por fim, Alverca.

No que toca a títulos, conquistou duas Ligas romenas, duas Taças da Roménia, uma Liga grega e quatro Taças da Grécia. A nível de seleções foi internacional por Cabo Verde em 52 ocasiões, somando duas aparições na CAN - 2013 e 2015.

Desta forma, a família que contava com três ativos no futebol passa apenas dois. Gustavo Varela, filho de 20 anos, pertence ao Benfica e está emprestado ao Gil Vicente. O progenitor de 16 anos, Tomás Varela, representou os sub-17 do Estoril Praia na última temporada.

«Obrigado futebol...É com um misto de gratidão e nostalgia que hoje me despeço deste palco que tanto me deu: os relvados. Durante anos, este foi o meu segundo lar, o lugar onde os sonhos ganhavam forma, onde as alegrias eram partilhadas e onde as derrotas nos ensinavam as mais valiosas lições [...] Aqui, suei, lutei, sorri e chorei. Mais do que um desporto, o futebol foi uma paixão que me moldou, me desafiou e me fez crescer como pessoa», começou por escrever o antigo central.

«Hoje, a chuteira pendura, mas a chama do futebol continua acesa no meu coração. Este não é um adeus, mas sim um até já. As memórias ficarão para sempre, e a ligação a este desporto que tanto amo permanecerá. Obrigado, futebol. Obrigado, relvados. Fui feliz aqui. Obrigado família», concluiu.