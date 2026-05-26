«Está a arriscar-se a destruição de um mito»: antigo presidente arrasa primeiro Ferrari elétrico
Luca Di Montezemolo, que liderou os destinos da marca do cavalinho rampante durante mais de 20 anos, não poupou nas críticas ao Ferrari Luce. Design está a ser arrasado nas redes sociais e ações da empresa registaram queda acentuada
Luca Di Montezemolo, que liderou os destinos da marca do cavalinho rampante durante mais de 20 anos, não poupou nas críticas ao Ferrari Luce. Design está a ser arrasado nas redes sociais e ações da empresa registaram queda acentuada
Luca di Montezemolo, antigo assistente de Enzo Ferrari e presidente da construtora italiana entre 1991 e 2014, não poupou nas críticas ao lançamento do Ferrari Luce, o primeiro carro elétrico da icónica marca do cavalinho rampante.
«Se eu disser o que penso, vou magoar a Ferrari. Está a arriscar-se a destruição de um mito. Estou muito desapontado», disse à margem da assembleia da Confederação Geral da Indústria Italiana, sem esconder uma profunda angústia.
O ex-presidente da Ferrari e figura histórica da fabricante e sua equipe de Fórmula 1, Luca di Montezemolo comentou o lançamento da primeira Ferrari 200% elétrica e não pegou leve.— Splash and Go 🏁 🏎 (@splashand_go) May 26, 2026
O italiano primeiro comentou “espero que pelo menos tirem o cavalinho”, pra depois complementar -… pic.twitter.com/WNotsXoQ81
«Espero pelo menos que tirem o cavalinho daquele carro», acrescentou, considerando que pelo mesmo com este novo bólide a Ferrari não vai ser copiada pelos chineses, que estão na vanguarda da construção de carros elétricos.
Construído em Maranello, o Ferrari Luce está dotado de quatro motores elétricos. Chega dos 0 aos 100 km/h em 2,5 segundos, pode atingir os 310 km/h, tem mais de 1.000 cavalos e uma autonomia superior a 530 quilómetros. O preço do carro anda pelos 550 a 640 mil euros.
O facto de se tratar de um carro elétrico e também o design têm gerado muitas críticas entre os fãs da Ferrari. Os mercados também reagiram mal à novidade da escuderia italiana, cujas ações, que fecharam nos 310 euros na segunda-feira, desvalorizaram cerca de 8 por cento nesta terça-feira.