Lewis Hamilton despistou-se e danificou o seu Ferrari no segundo dia de testes que a marca italiana está a realizar no circuito de Barcelona, em Espanha. Um mau arranque, mas há quem esteja a recordar que o piloto inglês também teve um acidente no primeiro dia de testes na Mercedes e, depois, acabou por conquistar seis Campeonatos do Mundo.

Segundo conta a BBC, Lewis Hamilton saiu ileso do acidente com o carro que, nesta altura da pré-temporada, está a partilhar com Charles Leclerc, mas a Ferrari recusa fazer qualquer comentário sobre o acidente.

Segundo fontes da BBC, a Ferrari encara o acidente como uma situação normal, numa altura em que o piloto inglês está ainda a adaptar-se às singularidades do novo carro, depois de doze anos a conduzir um Mercedes.

Estes primeiros testes estão a ser realizados com um carro de 2023, em respeito às restritivas regras da Fórmula 1 que só permitem aos pilotos realizar um máximo de mil quilómetros (621 milhas) com o carro que depois vão entrar em competição.

Hamilton já tinha completado trinta voltas na pista de testes da Ferrari, em Fiorano, a 22 de janeiro, antes da equipa viajar para a Catalunha para mais três dias de testes com os dois pilotos.

A Ferrari vai apresentar o novo carro de 2025, em Fiorano, a 19 de fevereiro próximo, no dia a seguir à organização da Formula 1 fazer o lançamento da nova temporada, numa cerimónia que está marcada para Londres.

Os testes da Ferrari em Barcelona: