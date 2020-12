A festa que está a decorrer desde sábado na mansão de Neymar em Mangaratiba, na Região da Costa Verde do Rio de Janeiro, continua a suscitar enorme polémica. A imprensa brasileira adiantou a presença de cerca de 500 convidados, mas a organização do evento garante que o evento receberá «aproximadamente 150 pessoas.»



«A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização», pode ler-se no comunicado divulgado pela Agência.



As prefeitura de Mangaratiba, que garante não ter sido informada da realização do evento, diz que não tem autoridade para limitar eventos privados.

