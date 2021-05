O Futebol Clube de Vizela está de regresso à primeira divisão nacional. A equipa treinada por Álvaro Pacheco goleou o Vilafranquense e carimbou a subida de escalão este sábado. Mal soou o apito final no estádio, o centro da cidade minhota foi invadido por centenas de adeptos vizelenses, como se pode ver no vídeo recolhido pela TVI no local.



O FC Vizela competiu na primeira divisão nacional na temporada 1984/85. Essa equipa era treinada por José Romão e realizou os seus jogos caseiros no estádio de Guimarães, pois o campo de jogos vizelense não tinha condições adequadas.



O Vizela acabou no último lugar, com 15 pontos - as vitórias valiam apenas dois pontos. Ganhou quatro jogos, empatou sete e perdeu 19.



O regresso do FC Vizela garante a presença de seis equipas do Minho, todas do distrito de Braga, no escalão maior: Vizela, Famalicão, Moreirense, Gil Vicente, Vitória de Guimarães e Sp. Braga.