As festas de Santo António, em Lisboa, e de São João, no Porto, previstas para o próximo verão, foram canceladas devido ao potencial risco para a saúde pública que estes eventos representavam, face à atual crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

As Câmaras do Porto e de Gaia já tinham anunciado,na sexta-feira, o cancelamento da festa que decorre sempre de 23 para 24 de junho, enquanto este sábado ficou também confirmado o cancelamento das marchas populares e dos arraiais de Santo António, na capital, de 12 para 13 de junho.

O tema «Amália Rodrigues» das marchas populares transitará para a edição de 2021, permitindo que todo o trabalho realizado (arcos, cenografia, figurinos), possa ser rentabilizado no próximo ano.

A autarquia anuncia ainda que a edição de 2020 dos casamentos de Santo António, da qual não foi possível realizar entrevistas e selecionar os nubentes, também está cancelada.

As candidaturas para 2020 serão automaticamente consideradas para a edição de 2021.

