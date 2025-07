O Feyenoord anunciou este domingo a contratação do extremo Gonçalo Borges, confirmando a informação dada pelo Maisfutebol.

Foi num helicóptero personalizado do clube neerlandês que o antigo jogador dos dragões chegou à "banheira de Roterdão" para ser apresentado como reforço do clube neerlandês, juntamente com Steijn, Valente e Diarra.

Gonçalo Borges foi vendido ao Feyenoord por 10 milhões de euros, mais um milhão possível em bónus depedentes da performance do jogador. O FC Porto fica ainda com 15 por cento de uma venda futura.

Comunicado do FC Porto:

«O FC Porto chegou a um acordo com Feyenoord Rotterdam para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos de Gonçalo Borges pelo valor total de 11 milhões de euros, correspondendo a uma remuneração garantida de 10M acrescida de uma remuneração variável máxima de 1M.



Este acordo prevê também 15% de uma mais-valia futura na venda dos direitos de inscrição desportiva do jogador. O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação.»

VERASSEND🎖: Gonçalo Borges heeft 20 minuten geleden zijn contract getekend en daarna gelijk de helikopter ingestapt voor de spelers presentatie van feyenoord en geen enkele fan wist dat hij in de helikopter zat tot ze het zagen. pic.twitter.com/lDKwkgSMp8 — Footballfeed.nl (@1902Kowet) July 20, 2025

Gonçalo Borges estava no FC Porto há 10 temporadas. Na última época, o extremo fez 38 jogos tendo apontado dois golos e seis assistências pela equipa principal dos dragões.

𝑨𝑹𝑹𝑰𝑽𝑬𝑫 𝑰𝑵 𝑺𝑻𝒀𝑳𝑬 🚁

🇵🇹 Bem-vindo ao Feyenoord, Gonçalo! pic.twitter.com/XwiwcqFEAK — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 20, 2025

(Artigo atualizado às 14h33)