Gonçalo Borges, avançado do Feyenoord e ex-FC Porto, falou à flash da DAZN após a derrota na visita ao Sp. Braga (1-0), na primeira ronda da Liga Europa.

«O resultado não foi o que queríamos, mas entrámos bem, a controlar o jogo, sem que o Sp. Braga criasse oportunidades. Na segunda parte, a nossa pressão foi desajustada e foi assim que surgiu o golo deles. Mais demérito nosso. Os 90 minutos custaram, mais do que estou habituado, mas faz parte, estou a fazer o meu caminho. Temos aspetos a melhorar, mas o futuro vai ser risonho.»

«Na época passada perdi aqui, hoje também. Mas o Sp. Braga é uma boa equipa. Hoje foi mais demérito nosso, mas o futebol é assim.»

«Podem esperar um Gonçalo Borges ousado, a trabalhar pela equipa e que vai entregar golos e assistências.»

