VÍDEO: Borges fatura e Feyenoord espreita play-off da Liga Europa
Avançado português selou triunfo na receção ao Sturm Graz, antes da visita ao Betis
Sob olhar atento do reforço St. Juste – defesa proveniente do Sporting – o Feyenoord triunfou na receção ao Sturm Graz (3-0), continuando de olho na qualificação para o play-off da Liga Europa. Na tarde desta quinta-feira, em duelo da sétima e penúltima jornada da fase liga, Gonçalo Borges foi titular nos neerlandeses.
Numa partida de sentido único, o Feyenoord inaugurou o marcador ao quinto minuto pelo central Watanabe. Na segunda parte, o extremo Hadj Moussa encerrou a contenda, faturando aos 69 minutos. Por último, outro extremo – o português Gonçalo Borges – aplicou o 3-0 aos 90m, atingindo o terceiro golo na época.
Assim, os neerlandeses atingem os seis pontos e o 27.º posto, a um ponto dos lugares que permitem aceder ao play-off. Segue-se a visita ao Betis (5.º) na quinta-feira (20h). Dentro de uma semana, também às 20 horas, o Sturm Graz – 30.º e já eliminado – recebe o Brann (21.º).