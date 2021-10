FC Porto e Benfica apuraram-se para a fase de grupos da FIBA Europe Cup (Taça da Europa), após derrotarem nesta sexta-feira os israelitas do Ness Ziona e os neerlandeses do Donar Groningen, respetivamente.

Os dragões bateram por 79-70 a formação israelita, vencedora da última edição desta que é a terceira competição de clubes mais importante do basquetebol continental, num jogo em que a grande figura da equipa de Moncho López foi o norte-americano Jonathan Arledge, com 18 pontos e cinco ressaltos.

Recorde-se que antes de vencer o Ness Ziona na decisão desta poule de qualificação que decorreu em Parnu, na Estónia, o FC Porto já havia derrotado os cipriotas do Keravnos, por 70-58, na passada quarta-feira.

Na fase seguinte, os adversários portistas são o Hungary Szolnoki Olajbányász, o Romania Oradea e o Poland Legia Warsaw.

Já o Benfica, que na meia-final havia ultrapassado os romenos do Voluntari (83-77), bateu na decisão em Groningen a equipa da casa, por 81-73, com Ben Romdhane em destaque (19 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências).

Na fase de grupos, as águias vão ter pela frente o Heroes Den Bosch (Países Baixos), o Parma (Rússia) e o Opava (República Checa).

O quadro da fase de grupos:

🚨 The field has been set for the #FIBAEuropeCup Regular Season!



Who are you backing to win it all this year? 🧐🏆 pic.twitter.com/2VQIQVbE8E