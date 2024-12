Não começou da melhor forma a segunda fase da Fiba Europe Cup para o FC Porto. Os dragões foram esta terça-feira derrotados pelo Saragoça por 86-70.

Em Espanha, os dragões começaram a perder logo desde o primeiro período (15-11) e foram para o intervalo atrás no resultado por 40-38.

Na segunda metade do encontro, a equipa espanhola distanciou-se no resultado, para isso contribuíram os 22 pontos de Jilson Bango, terminando o jogo com a vantagem por 16 pontos do Saragoça (86-70).

O FC Porto está assim no segundo lugar da classificação do grupo K da Fiba Europe Cup.