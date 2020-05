O site Sofifa apresentou na quarta-feira mais uma atualização da lista de jogadores do FIFA 20, tendo em conta as variações no desempenho ao longo da época. Um dos rankings que mais interessa aos utilizadores do simulador está relacionado com a velocidade, ou neste caso a velocidade em sprint.



Na galeria em anexo pode ver os jogadores mais rápidos da última atualização, tendo como valor mínimo uma velocidade de 94. Há cinco nomes no topo, com 96, e podemos encontrar igualmente dois jogadores da Liga portuguesa: Rafa (Benfica) e Sacko (V. Guimarães).



Há espaço para jogadores mais ou menos conhecidos, mais caros ou mais baratos, e ficam de fora os maiores craques como Cristiano Ronaldo, Leo Messi ou Neymar.



Confira a lista dos mais rápidos do FIFA 20 na galeria associada a este artigo