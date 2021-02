André Silva tem dado nas vistas na Bundesliga, tendo até acabado de ser eleito jogador do mês, mas parece que ainda há pessoas que o avançado português tem de impressionar mais.

Num vídeo partilhado nas redes sociais do Eintracht Frankfurt, André Silva mostrou que não está satisfeito com as avaliações que tem tido no FIFA 21.

O jogador foi mostrando as sucessivas cartas e queixa-se da avaliação que lhe tem sido dada, sobretudo na velocidade. «Não sou tartaruga», diz André Silva a rir. No final, mostrou a carta nova que recebeu, com uma pontuação melhor, mas, «ainda demasiado lento».

André Silva deixou depois uma promessa: «Vou trabalhar arduamente para melhorar a pontuação geral e, sobretudo, a velocidade». Veja o vídeo associado ao artigo.