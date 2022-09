São três os futebolistas portugueses que fazem parte da lista dos mais habilidosos do FIFA 23, o simulador de futebol mais famoso do mundo. Há ainda um jogador do Benfica em destaque.

Desde logo, de notar a presença de Cristiano Ronaldo, ele que é o jogador com o segundo rating mais alto a integrar esta lista – só atrás de Kylian Mbappé.

Depois há ainda João Félix e Jota, o jovem extremo que vai brilhando no Celtic.

O Benfica faz-se representar por David Neres, o brasileiro contratado ao Shakhtar que tem encantado os adeptos encarnados, muito por culpa, lá está, dos seus dribles.

OS 20 JOGADORES COM MAIS 'SKILLS' DO FIFA 23.