Ruben Dias não escondeu a desilusão quando viu a atualização dos seus valores no novo FIFA 23, particularmente no que diz respeito à categoria de pace (ritmo, velocidade). O central do Manchester City já tinha um valor baixo, de 61, mas contava que a atualização corrigisse esse valor que, no jogo, o tornam mais lento do que o companheiro de equipa John Stones.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Rúben Dias, ainda sem conhecer os novos números, começa por fazer um prognóstico bem mais favorável em relação aos seus atributos. «Bem, espero que tenham tido um pouco de mais respeito por mim e que chegue perto dos 70», atirou o central, apontando para um pace de 68.

No entanto, a atualização atribuiu-lhe apenas uma valorização de dois pontos, de 61 para 63, o que deixou o jovem defesa desconsolado. «Oh meu Deus, nem vou pensar muito nisso», disparou, sem esconder uma enorme desilusão.

De facto, Rúben Dias é um dos jogadores mais lentos do Manchester City no FIFA 2023 e o central nem quis fazer uma comparação com o compatriota Bernardo Silva. «Provavelmente sou mais lento do que toda a gente no jogo. Só vou dizer que é impossível que o Bernardo…não sei quanto é que ele tem, mas é ridículo. Metam-me a correr com ele no campo. É um ultraje», atirou ainda.

Ora veja: