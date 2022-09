O FIFA 23 tem lançamento previsto para o próximo dia 30 de setembro, mas nesta altura já são conhecidos muitos dos atributos dos jogadores.

Um dos atributos é a velocidade: a própria EA Sports publicou uma lista com os 20 jogadores mais rápidos do jogo, a qual conta com um jogador do Sporting.

Veja na galeria acima associada os 20 jogadores mais rápidos do FIFA 23.