O FIFA 23 está disponível a partir do próximo dia 30 de setembro e a EA Sports começa a levantar o véu acerca de algumas das curiosidades do jogo.

Se gosta de desenvolver talentos no Modo Carreira, há uma lista de jovens que deve ter à mão: são os 20 jogadores com maior potencial de crescimento, ou seja, que mais podem evoluir o seu overall. Entre esses, está um português.

Diogo Monteiro é uma das «joias escondidas» do FIFA 23 para a EA Sports. O defesa-central de 17 anos, que joga no Servette, tem uma carta de overall 54, mas, com um potencial de 24 pontos, pode, na melhor das hipóteses, chegar aos 78.

Quem é este jovem luso? Apesar da tenra idade – nascido em 2005 – já acumula alguma experiência. De resto, na atual temporada soma três jogos no Servette, num total de 17 minutos, divididos entre campeonato e Taça da Suíça.

Diogo Monteiro, filho de pais portugueses, nasceu em solo helvético e iniciou o percurso da formação no Etoile Carouge, mas chegou ao Servette para jogar nos sub-15. Em 2020/21, estreou-se na equipa principal, com 16 anos e 37 dias, segurando o estatuto de mais jovem a representar o clube de Genebra.

O defesa-central soma 33 internacionalizações pelas seleções jovens portuguesas, que representa desde os sub-15. É o capitão da geração de 2005 e foi com esse estatuto que chegou ao Europeu de sub-17 disputado este ano, em que Portugal ficou pelas meias-finais, eliminado pela França. Diogo Monteiro, refira-se, cumpriu todos os minutos da competição.

Recentemente, foi chamado por Rui Bento à seleção de sub-19.