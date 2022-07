O trailer de lançamento do videojogo FIFA 23 foi esta quarta-feira divulgado pela EA Sports, empresa que desenvolve e distribui jogos eletrónicos. Destaque para inclusão dos dois ex-benfiquista Darwin Nuñez e João Félix e do ex-portista Luis Díaz no vídeo de apresentação.

O FIFA 23 conta com uma novidade em relação aos outros anos: pela primeira vez na história o videojogo irá contar com jogadoras de equipas femininas: até aqui apenas havia jogadoras de algumas seleções femininas.

Este ano Kylian Mbappé irá dividir o protagonismo da capa com Sam Kerr, jogadora do Chelsea. Será a primeira vez a nível mundial que uma mulher aparece na capa do videojogo.

O FIFA 23 será lançado no dia 30 de setembro deste ano. Esta será a última edição do FIFA produzida pela EA Sports, as duas organizações decidiram não renovar o contrato com mais de duas décadas e no próximo ano começarão produzir jogos de forma independente.

Veja o trailer de lançamento do FIFA 23: