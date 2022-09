A EA Sports, empresa criadora do videojogo FIFA 23, divulgou a lista do 25 jogadores que mais melhoraram em relação à edição anterior.

Destaque para a inclusão do português Vitinha (PSG) e do espanhol Fran Navarro (Gil Vicente). O antigo jogador do FC Porto está na quarta posição, já o avançado gilista ocupa o sexto lugar, tendo ambos evoluido na mesma medida.

Na primeira posição está Hugo Ekitike (76), avançado do Paris Saint-Germain, que tem mais 15 valores em relação à temporada anterior.

Veja na galeria associada os jogadores que mais evoluíram no jogo.