Na condição de capitão da seleção da Áustria, David Alaba foi um dos jogadores com a responsabilidade de votar no prémio The Best da FIFA, que distingue o melhor jogador do Mundo de 2022.

O jogador do Real Madrid votou em Lionel Messi em primeiro lugar e só depois elegeu o companheiro de equipa Karim Benzema. Ora, a massa adepta dos merengues não gostou dos votos do defesa e criticou-o nas redes sociais, razão pela qual Alaba veio a público esclarecer que o voto da seleção austríaca é conjunto.

«Na sequência do Prémio The Best da FIFA: a seleção austríaca votou para este prémio como uma equipa, não eu sozinho. Qualquer um da equipa pode votar e é assim que decidimos», começou por escrever.

«Toda a gente sabe, especialmente o Karim, o quanto eu o admiro e às suas exibições. Já disse várias vezes que, para mim, é o melhor avançado do mundo. Sem dúvidas», finalizou.

Lionel Messi, recorde-se, foi eleito pela FIFA como o melhor jogador do mundo em 2022.