A FIFA anunciou que os «The Best FIFA Football Awards 2025» serão conhecidos esta terça-feira, dia 16 de dezembro. Em Doha, no Qatar, os vencedores serão conhecidos numa gala que terá início pelas 17 horas (hora de Lisboa).

Este evento decorrerá na véspera da final da FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025, que coloca frente a frente o PSG - de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos - e o Flamengo.

Antes da gala serão conhecidos os vencedores dos prémios de melhores adeptos, golos e fair-play através de vídeos digitais nas plataformas da FIFA e nas redes sociais.

Os restantes prémios serão conhecidos durante o evento, que contará com 800 convidados. São eles os prémios de melhor jogadora, melhor jogador, melhor treinador, melhor treinadora e melhor guarda-redes. Todos os vencedores destes prémios foram decididos por um sistema de votação com peso igual entre os fãs, os atuais capitães e treinadores de todas as seleções nacionais femininas e masculinas e representantes dos media.

Além disso, serão também nomeados o melhor 11 feminino e o melhor 11 masculino. Os fãs totalizaram 16 milhões de votos. A votação para o Prémio Marta e o Prémio Puskás – para os melhores golos no futebol feminino e masculino – foi dividida entre os adeptos e um painel de lendas da FIFA. O vencedor do prémio dos adeptos da FIFA foi escolhido inteiramente pelos adeptos. Já o vencedor do Prémio Fair Play foi selecionado por um painel de especialistas.