A FIFA anunciou esta quinta-feira os três nomeados para os prémios The Best na categoria de Treinador do Ano masculino.

Pep Guardiola (Man. City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (Itália) são os candidatos.

Face à última lista divulgada, caem quatro nomes: Antonio Conte, Hansi Flick, Lionel Scaloni e Diego Simeone.

As votações foram encerradas em dezembro último e os vencedores dos galardões atribuídos pela FIFA são conhecidos a 17 de janeiro.

O treinador do Liverpool Jurgen Klopp venceu a última edição.

👔 🧠 These are the final three bosses vying for #TheBest FIFA Men's Coach award!



🧐 Who should be crowned #TheBest of 2021?



🇪🇸 Pep Guardiola | @ManCity

🇮🇹 @robymancio | @Azzurri_En

🇩🇪 Thomas Tuchel | @ChelseaFC pic.twitter.com/TUJiZZmUS0