O golo do futebolista do FC Porto, Mehdi Taremi, frente ao Chelsea, na Liga dos Campeões 2020/2021, está entre os três finalistas para o prémio Puskás, anunciou esta terça-feira a FIFA.

A 13 de abril de 2021, na segunda mão dos quartos de final da prova europeia, Taremi deu a vitória aos dragões ante os londrinos, por 1-0, com um remate de 'bicicleta' fantástico, na área, após cruzamento de Nanú, no quarto minuto de compensação.

Taremi vai concorrer ao prémio com Érik Lamela e Patrik Schick.

O golo de Lamela foi apontado a 14 de março de 2021, no Arsenal-Tottenham, com um remate de letra, em jogo da Premier League inglesa.

Já o golo de Schick foi apontado a 14 de junho de 2021, no jogo entre a República Checa e a Escócia, no Euro 2020, num remate do meio-campo.

Da lista dos onze nomeados, caíram outros dois nomes ligados ao futebol português. Luis Díaz, do FC Porto, estava nomeado com o golo no Brasil-Colômbia, da Copa América, a 23 de junho de 2021. Valentino Lazaro, agora no Benfica, estava na lista pelo golo apontado pelo Borussia Monchengladbach ante o Bayer Leverkusen, para a liga alemã, a 8 de novembro de 2020.

A decisão do prémio vai ser conhecida a 17 de janeiro.