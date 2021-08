O Sporting vai impedir Matheus Nunes de ir à seleção do Brasil. O médio leonino foi convocado por Tite para o escrete, celebrou o feito nas redes sociais, no mesmo dia em que comemorou 23 anos, mas sabe o Maisfutebol que o emblema de Alvalade não vai permitir a viagem de Matheus Nunes para a América do Sul.

O motivo para esta recusa tem a ver com o facto de Matheus Nunes não ter a vacinação completa, pelo que, assim, no regresso do Brasil teria de cumprir um isolamento profilático de 14 dias, tal como é indicado a quem entra em Portugal vindo do Brasil.

Tite chamou o luso-brasileiro para as partidas com Chile, Argentina e Peru e o médio aceitou representar o Brasil, ele que sempre admitiu jogar também por Portugal, país em que está desde os 12 anos.

As partidas do Brasil estão agendadas para os dias 3, 5 e 10 de setembro [horas de Portugal] pelo que o médio falha o clássico com o FC Porto e a estreia do Sporting na Liga dos Campeões caso tenha de cumprir o isolamento obrigatório.

A situação de jogadores nas seleções sul-americanas levou já a que a Premier League, a LaLiga, a Serie A e também o presidente da liga portuguesa, Pedro Proença a apoiarem os clubes que recusem libertar os jogadores para aqueles países. A posição inglesa levou, até, a um pedido de exceção da entidade que tutela o futebol mundial.

A FIFA permitiu à CONMEBOL juntar mais datas para a qualificação do Mundial 2022, o que afeta os planos dos clubes europeus, no que toca à utilização dos jogadores sul-americanos nas ligas e nas provas europeias, em setembro.

Uma vez que a cedência de jogadores às seleções é obrigatória, as principais ligas europeias tomaram posição de força, apoiando os clubes, depois de a FIFA ter decidido que não haveria exceções nesta fase da qualificação, quanto àquela obrigatoriedade.

Com o Sporting a decidir reter Matheus Nunes, a possibilidade de representar Portugal, como o selecionador Fernando Santos admitiu, continua em aberto.