A FIFA anunciou que a supermodelo, atriz e empresária brasileira Adriana Lima foi nomeada a primeira embaixadora global dos adeptos.

De acordo com o organismo que tutela o futebol mundial, Adriana Lima vai participar em várias iniciativas à escala global juntamente com vários adeptos de todo o mundo. Desde logo, o ícone da moda vai apresentar já esta segunda-feira o prémio relativo aos adeptos na gala The Best, que terá lugar em Paris.

«Quando conhecemos a Adriana, sente-se imediatamente o seu calor, gentileza e como ela é acessível e apaixonada pelo jogo. Ela vive e respira futebol e também por isso pode ser um excelente elo entre a FIFA e os adeptos de todo o mundo», disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, às plataformas de comunicação do organismo.

«Vindo de uma origem mais do que modesta e sendo uma adepta de futebol, estou muito agradecida e honrada por ter sido escolhida pela FIFA para ser a primeira embaixadora global dos adeptos e por ter essa plataforma para ajudar os adeptos a aproximarem-se ainda mais do jogo», disse a modelo.

Nascida no humilde bairro de Castelo Branco, em Salvador, Adriana Lima fez parte do grupo da Victoria's Secret Angels de 1999 a 2018.

A supermodelo brasileira namora com o diretor de cinema Andre Lemmers, com quem tem um filho, Cyan, nascido em setembro último. Da relação com o antigo basquetebolista do Real Madrid, o sérvio Marko Jarić, que durou de 2009 até 2014, tem duas filhas: Valentina e Sienna.

Adriana Lima é muito ligada ao desporto e partilha várias fotografias nas redes sociais a praticar exercício físico, mas também em eventos desportivos, como jogos de futebol, corridas de Fórmula 1, lutas de UFC ou até jogos de basebol.

