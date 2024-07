A FIFA anunciou, esta quarta-feira, a abertura de um inquérito face aos cânticos racistas proferidos pelos jogadores da seleção argentina, nos festejos da Copa América, direcionados à seleção francesa.

«A FIFA tomou conhecimento de um vídeo a circular nas redes sociais e o incidente está a ser investigado. A FIFA condena firmemente todas as formas de discriminação por parte de qualquer pessoa, incluindo jogadores, adeptos e dirigentes», afirmou um porta-voz do organismo.

De recordar que o momento em questão foi gravado por Enzo Fernández, jogador do Chelsea, numa transmissão em direto no Instagram. Apesar de desligado o vídeo, ainda foi possível ouvir alguns trechos do cântico em questão, que visa, de forma negativa, os jogadores da seleção francesa.

Deste modo, a abertura do inquérito de processo disciplinar surge após uma queixa formal feita pela Federação Francesa de Futebol (FFF). O Chelsea também abriu um processo disciplinar a Enzo Fernández.

A Argentina venceu a Copa América, na madrugada desta segunda-feira, depois de bater a Colômbia, por 1-0.