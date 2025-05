O Santos foi condenado pela FIFA a pagar 2.5 milhões de euros ao Arouca, o valor que representa a transferência de João Basso para o clube brasileiro.

O Maisfutebol sabe que o «Peixe» terá de liquidar a dívida num prazo máximo de 45 dias, onde já acresce o valor de 500 mil euros de uma multa que a FIFA aplicou ao Santos.

No último mercado de verão esteve em cima da mesa a opção do regresso do defesa ao clube arouquense de forma a abater a dívida, algo que não se verificou por pouco, como referiu o jogador numa entrevista à imprensa brasileira em dezembro de 2024.

João Basso trocou o Arouca pelo Santos em 2023. Esta temporada foi opção em apenas cinco jogos.