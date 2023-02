A FIFA informou o Barcelona de que não foi aceite a transferência de Julián Araujo, lateral direito dos Los Angeles Galaxy, por 18 segundos.

Julián Araujo iria render Héctor Bellerín, que rumou ao Sporting na janela de transferências de janeiro, mas o acordo não foi comunicado dentro do prazo, com ambos os clubes a alegarem problemas informáticos.

De acordo com a versão de ambos, foi um problema informático que impediu que a documentação fosse entregue dentro do prazo para o fecho do mercado. Depois de averiguar, a FIFA determinou que essa não foi a causa da falha e imputou responsabilidades aos dois clubes, não aceitando assim a transferência.