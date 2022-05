A FIFA anunciou, esta quarta-feira, a abertura de um processo disciplinar ao Equador depois de o Chile ter formalizado uma queixa em relação a uma possível inelegibilidade de Byron Castillo.



A Federação chilena de futebol alega que o futebolista do Barcelona de Guayaquil tem nacionalidade colombiana e que terá falsificado documentação para jogar pela seleção equatoriana.



Os chilenos exigem que os equatorianos percam os pontos dos oitos encontros em que Castillo participou com os adversários a conquistarem os três pontos por cada um desses jogos. Como o lateral-direito não defrontou nem Peru nem Colômbia, quinto e sexto classificados respetivamente, nenhuma dessas seleções ganharia pontos e seria o Chile a saltar para o quarto lugar.



Dessa forma, o Chile ocuparia o lugar do Equador no próximo Campeonato do Mundo.